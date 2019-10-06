شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مستشار أردوغان : يكشف أخطر قرارين نفذهما ولي العهد السعودي وعارضهما لـ"خاشقجي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أخطر قرارين نفذهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعارضه فيهما الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي.

وذكر "أقطاي" أن أحداث "الريتزكارلتون" واعتقال العديد من الأمراء ورجال الأعمال وقتها، سبب خيبة أمل كبيرة لدى "خاشقجي"، وعارض هذا الأمر، وبسبب هذه المعارضة تم فرض حظر السفر والحديث على خاشقجي، وأن الأخير التزم بهذا الحظر، بحسب ما نقله موقع "سي.إن.إن عربية".

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وأكد "أقطاي"؛ والذي كان زميلًا لـ"خاشقجي"، أن حظر السفر استمر لمدة عام قبل نشوب الأزمة الخليجية، ومقاطة الدول الأربعة لدولة قطر.

وتابع "أقطاي" قائلًا: "في تلك الفتَرة طُلب من خاشقجي دعم السياسة التي تتبناها السعودية ضد قطر، لكنه رفض مطالبهم قائلًا: ’كيف يمكنني أن أفعل شيئًا كهذا؟ ما تقومون به حاليًا خطأ كبير، ولا يمكن قبول أي شيء منه‘.

وبعد هذه الواقعة غادر خاشقجي السعودية، وبمجرد خروجه من المملكة أعلن معارضته بشكل كامل، وأصبح أحد الأشخاص الذين لا يتوانون عن توجيه الانتقادات للنظام السعودي، ولا يخاف من إظهار ما يقوله بحقهم".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن خلال لقاء تلفزيوني مع البرنامج الأمريكي الشهير "60 دقيقة" أنه مسؤول عن قتل "خاشقجي"، باعتباره زعيمًا لكل السعوديين.