شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيراً وخلافاً لكل الروايات .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لإختيار هذا التوقيت! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عرض صابر مشهور مقطع فيديو تكلم فيه عن ما اسماه حل لغز مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، خلال الحادثة التي هزت السعودية.

جديد الحدث أونلاين:

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وعرض مشهور تفاصيل الحادثة معرجا على الرواية الرسمية التي تحدثت عن مقتل الفغم في منزل صديقه فيصل السبتي، على يد صديق آخر يدعى ممدوح أل علي.

واستغرب مشهور من قتل "الجاني" فيما يؤكد محاولة القضاء على الأدلة التي تثبت الجريمة.

وتطرق مشهور إلى تغريدة ابن شقيق اللواء الفغم التي نفى كلما ورد في الرواية الرسمية.

الجدير بالذكر أن الفيديو يحمل اتهامات نخلي مسؤوليتنا عنها، إنما ننسبها لصاحبها صابر مشهور، المعروف بمهاجمة بن سلمان.