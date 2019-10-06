شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 6 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الأحد 6 أكتوبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة : القاهرة - سيئون . الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهرة) الوصول : 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة : سيىؤن - القاهرة. الإقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة : القاهرة - عدن . الإقلاع : 11:15 ظهرا. (توقيت القاهرة) الوصول : 15:45 عصرا. رقم الرحلة : 600. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الإقلاع : 16:45 مساء. Advertisements الوصول : 19:15 مساء. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة : القاهرة- عدن. الإقلاع : 03:30 بعد منتصف الليل. ، (توقيت القاهرة) الوصول:08:00 صباحا. رقم الرحلة: 632. خط الرحلة : عدن - الخرطوم. الإقلاع : 09:15 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 633. خط الرحلة: الخرطوم- عدن. الإقلاع : 11:15 ظهرا. (توقيت الخرطوم) الوصول: 14:15 ظهرا. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة : عدن - القاهرة. الإقلاع : 15:15 عصرا. الوصول : 17:45 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر [الأحد 6 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.