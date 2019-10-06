العثور على عبوة ناسفة قرب مسجد بر الوالدين بغيل باوزير بحضرموت

الأحد 6 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة غيل باوزير، شرقي المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بلاغا اشتباه بجسم غريب على مقربة من جامع بر الوالدين بالمنطقة.



وقال شهود عيان للحادثة إن تم العثور على عبوة ناسفة مزروعة قرب الشارع العام، تعمل عن بعد بواسطة هاتف خليوي.

وأضاف الشهود أن الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية قامت بإخلاء فوري للموقع وإبعاد من هم حوله من مواطنين ومركبات، تحسبا لأي طارئ.

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وبحسب الشهود، فقد تم أرسال خبراء ألغام بقيادة العميد صالح هيثم محضار قائد الشعبة الهندسية العسكرية والألغام بالمنطقة العسكرية الثانية، لتفجير العبوة في موقعها.

وأوضح مصدر أمني أن العبوة كانت تحوي موادا شديدة الانفجار، وتم التخلص منها دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية .. مؤكدا أن البحث عن منفذي هذه العملية الإرهابية جارٍ وأن الجناة لن يفلتوا من قبضة العدالة.

وأشادت القيادات الأمنية بدور المواطنين في الإبلاغ عن الأجسام الغريبة في هذه الواقعة .. داعية المواطنين الى التعاون معهم والإبلاغ عن أي أي تحركات تمس بأمن واستقرار حضرموت.