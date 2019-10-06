مقتل شيخ قبلي ومسلح حوثي في منطقة العود بإب

السبت 5 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بمقتل شيخ قبلي برصاص عناصر مسلحة لمليشيا الحوثي في قرية المعزبة بمنطقة العود فضلاً عن مصرع مسلح حوثي.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا الحوثية قامت بقتل شيخ قبلي وهو أحد أبرز مشايخ مخلاف العود يدعى أحمد مصلح الحضرمي (55 عاماً) من أبناء قرية المعزبة بمنطقة العود، على خلفية اتهام الشيخ بإطلاق نار في ختان ابن بنته، حسب عادات وتقاليد المنطقة.

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وأوضحت المصادر، أن الشيخ القبلي أحمد الحضرمي كان لديه ختان ابن بنته، وذهب لأخذ الإذن من الحوثيين الموجودين في القرية، وأعطوه الإذن بإطلاق النار وهي ضمن العادات المعروفة في المنطقة.

وأكدت المصادر، أنه بعد إطلاق النار، وصل طقم وعلى متنه مسلحون حوثيون إلى قرية المعزبة بمنطقة العود وأخذوا الشيخ أحمد مصلح الحضرمي على متن الطقم واتجهوا به إلى أحد سجونهم الخاصة.

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين المتواجدين في قرية المعزبة قاموا بالتقطع للطقم وللحوثيين الذين أخذوا الشيخ أحمد الحضرمي، متحدثين أن الشيخ استأذن منهم بإطلاق النار، وتطور الأمر بين الطرفين إلى شجار، واندلعت بينهما اشتباكات أدت إلى مقتل الشيخ أحمد مصلح الحضرمي، وأحد مسلحي الحوثي ممن كانوا على متن الطقم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، لاقت الحادثة استنكاراً قبلياً، قد تتحول إلى موجة غضب عارمة في قادم الأيام.