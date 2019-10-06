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عدن - ياسمين التهامي - الامارات ترد على تقطيع اصابعها بسقطرى بعمل سخيف وطفولي يثير السخرية

في موقف يدل على العقل الطفولي لقيادة الامارات ,قامت الامارات بسحب مساعدات كانت قد قدمتها لسقطرى احتجاجا على اقالة مدير امن موالي لها في موقف وصفه مراقبون بالسخيف.

وكشف مسؤول في حكومة هادي، قيام الامارات بسحب ما قدمته للقطاع الأمني في محافظة أرخبيل سقطرى من مساعدات خلال الأعوام الماضية، على خلفية إقالة مدير الأمن الموالي لها.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، إن الامارات استرجعت سياراتها ومعوناتها التي قدمتها في وقت سابق لإدارة الأمن في فترة المدير المقال العميد أحمد علي الرجدهي .

وأضاف أن ممثلي الإمارات في الأرخبيل أخلوا الأثاث والمعدات من مركز الشامل الأمني وغيره ونقلوها إلى جهة غير معلومة.

في السياق، أعلن شيخ مشائخ الأرخبيل ، الشيخ عيسى سالم السقطري، تأييد قرار الرئيس هادي بإقالة مدير الأمن أحمد الرجدهي، وإجراءات السلطة المحلية لإنفاذ القرار.

وأدان السقطري تدخل الإمارات في شؤون سقطرى وسعيها للدفع بأبناء المحافظة إلى الاقتتال، مؤكداً الوقوف مع المحافظ رمزي محروس .

واثار قرار هادي اقالة مدير الأمن الموالي للإمارات، استياء #أبوظبي حيث سارعت بتوجيه الموالين لها من أنصار المجلس الانتقالي قوات الحزام الأمني التابعة له، للسيطرة على المقار الأمنية ورفع الأعلام التشطيرية عليها، إلا أن سرعان ما سيطرت قوات هادي عليها بقوة السلاح عقب محاصرتها، وفق مراقبين.

مشيرين إلى الصراع الذي تشهده سقطرى منذ العامين الماضيين بين قوات هادي والقوات الإماراتية التي تسعى منذ تدخلها في اليمن، إلى السيطرة على الجزيرة وجعلها تابعة لها.

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