شكرا لقرائتكم خبر عن النساء التركيات يتعرضن لاغتصابات عنيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتلت 39 امرأة في تركيا خلال شهر أيلول كما تعرضت 29 امرأة أخرى لمحاولة القتل بالتعنيف خلال الشهر ذاته.

وتتصاعد وتيرة جرائم القتل بحق النساء في تركيا ،وقد أدت السياسات السلطوية وعدم المحاسبة إلى زيادة التعنيف ضد النساء.

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وبحسب سجلات نشرتها jinnews، فقد قتل على الأقل 39 امرأة من قبل الرجال المقربين منهم في شهر أيلول فيما تعرضت 29 امرأة للعنف والاغتصاب والتحرش.

كذلك فإن الأطفال الذين تعرّضوا للاستغلال الجنسي لم يتم التحقق من أعدادهم ولكن بحسب الاحصائيات فإن 12 طفلاً تعرضوا للاستغلال الجنسي. كما تعرّض 5 أطفال للعنف من قبل ذويهم .

لم يتوقف القضاء عن تخفيض العقوبة في شهر أيلول وخفّض العقوبة من أجل أربعة متهمين.

وفي شهر أيلول قُتلت 39 امرأة حيث أن قاتلي 24 امرأة معروفون ولكن لم يتم التحقق من قاتلي 15 امرأة أخرى".