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عدن - ياسمين التهامي - قيادي حوثي يكشف عن رفض جماعته اي حلول مع السعودية بسبب الامارات
وجه القيادي في مليشيا الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي للجماعة الانقلابية محمد البخيتي نصيحة للملكة العربية السعودية مفادها عدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة الميادين أن على الإمارات مواكبة حركتها العسكرية بمواقفها السياسية بشأن الانسحاب من اليمن، مشيراً إلى أن قواعد الاشتباك لن تتغير وأن جماعته لن تقبل بأي طرح من قبيل وقف السعودية جزئيا لغاراتها مقابل وقف كامل لإطلاق النار من قبل جماعته.
وأكد أن استخدام ميناء المخا عسكريا هو أمر مخالف للقوانين الدولية مشيرا إلى أن التحركات الإماراتية تؤكد للجميع أن المستهدف هو اليمن بأكمله، معتبراً أن وصول 100 مدرعة ومدافع لنقلها إلى تعز هو خطوة إماراتية "خاطئة" وأن الإمارات تسعى إلى تثبيت وجودها في تعز وهذا يتعارض مع إعلانها عن الانسحاب من اليمن.
وتابع قائلا "لا نراهن على صحوة ضمير محمد بن سلمان أو محمد بن زايد بل نراهن على صمودنا".
ولفت البخيتي إلى أن "كل الخطوات الإماراتية تجري بإشراف أمريكي وقواعد الاشتباك لن تتغير".
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