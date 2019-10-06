الاكثر مشاهدة - أحلام تضبط زوجها متلبسًا بعد إعجابه بفنانة مشهورة .. شاهد كيف كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تضبط زوجها متلبسًا بعد إعجابه بفنانة مشهورة .. شاهد كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت فنانة شهيرة لموقف محرج بعدما ضبط زوجها متلبسا بالإعجاب بفنانة أخرى .

وعلقت المطربة الإماراتية أحلام على رؤية زوجها مبارك الهاجري يضع إعجاب على صورة لنجم تلفزيون الواقع الأمريكي "كيم كاردشيان". Advertisements ​​​​​​​​​​ و وجهت "أحلام" رسالة ساخرة لزوجها قائلة: ""يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك؟ أنت في البيت؟ أنا اليوم جايه".

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