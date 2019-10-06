الاكثر مشاهدة - هيا الشعيبي تعترف: استلمت قيمة سيارة ونصف مقابل مشهد واحد مع هذا الفنان .. وزميلاتي مثلي وأكثر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هيا الشعيبي تعترف: استلمت قيمة سيارة ونصف مقابل مشهد واحد مع هذا الفنان .. وزميلاتي مثلي وأكثر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة الكويتية هياء الشعيبي أن ضيوف رامز جلال يعرفون أنه برنامج للمقالب مسبقاً، ودافعت عن مقدم البرنامج بتأكيد أن الجميع تقاضى أجراً “.

وقالت الشعيبي خلال مشاركتها في برنامج “عالسيف”، الذي يعرض على شاشة قناة “الكويتية”.”: “لأول مرة أقولها، اللي مستلم فلوس ما يفضح الناس”. Advertisements ​​​​​​​​​​

وكشفت أنها تقاضت مبلغاً مالياً كبيراً على نسخة “رامز بيلعب بالنار”، وأكملت ” المبلغ يعادل قيمة سيارة ونصف دون أن تكشف عن نوع السيارة.”

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