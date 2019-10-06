الاكثر مشاهدة - وزير الدفاع المصري يخرج عن صمته ويفاجئ ‘‘السيسي’’ برسالة حاسمة: لن نسامح من فرط في تراب مصر

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عدن - ياسمين التهامي - أرسل وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقا على ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أنه "لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا".

وأوضح وزير الدفاع في برقية تهنئة وجهها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تأكيد قوات الجيش المصري على استعدادها الكامل لحماية الوطن وشعبه، وقدرتها على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف. Advertisements ​​​​​​​​​​

وجاء نص الرسالة كالتالي:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها .

لقد حقق هذا النصر أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى إسترداد سيادتنا على أراضينا .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر ، ويؤكدون لسيادتكم إستعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه وإستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف .

وفقكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير ،،

كما بعث الفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيسي بهذه المناسبة .

وحسب المتحدث العسكري، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى ، بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة .

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