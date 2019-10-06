الاكثر مشاهدة - هكذا أصبحت إليسا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الانتفاخ والورم من أحد أطرافها ”صورة” تهز مواقع التواصل.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أصبحت إليسا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الانتفاخ والورم من أحد أطرافها ”صورة” تهز مواقع التواصل.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة الفنانة إليسا الجديدة التي نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام بإثارة قلق محبيها بعد ملاحظتهم لانتفاخ وورم يدها من جديد رغم خضوعها لعملية جراحية بها قبل فترة لعلاجها.
وشاركت اليسا متابعيها بصورة عفوية بجاكيت من الجلد البني، ولفت انتباه غالبية متابعيها مجددا الورم الذي ظهر في وقت سابق في يدها اليمنى وذلك بعد عودتها من رحلة الاستجمام التي قضتها في مدينة بودروم التركية.
وأكدت صفحات لمحبي النجمة اللبنانية أنها شوهدت لحظة وصولها إلى السعودية ويدها مغطاة بشاش طبي، لافتين الى انها ربما خضعت لعملية جديدة بسبب احتباس المياه في جسدها نتيجة تضرر الغدد في جسمها بعد العلاج الكيماوي الذي خضعت له.
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