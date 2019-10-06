صنعاء - ياسمين الخيامي - اقوى رجال هادي يرفض الوساطة السعودية ويقدم قبل قليل على خطوة شجاعة وجريئة قصمت ظهر الانتقالي..وشيوخ القبائل يرعبون القوات الاماراتية ويمنعوها من اي تدخل

2019/10/05 الساعة 11:59 مساءً (الخليج 365 - متابعات )



نشر حساب " يمني اصيل من أرض العوالقة " الذي يعد من الحسابات الموثوقة في شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر " بنشر تغريدة جديدة حول تطورات الأحداث في جزيرة سوقطرة .

ونشر الموقع الاخباري " اليمني اليوم " نص التغريدة:

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"ابشركم اليوم البطل محافظ سقطرى وقوات الشرعية والقبائل الشرفاء سيطروا ع جميع الدوائر الحكومية والمعسكرات التي احتلتها المليشيات الإماراتيه منذ أيام بتعاون مع بعض الخونة، حتى آخر معسكر للمرتزقه الشامل تمت السيطرة عليه، حاولت السعودية إنقاذ المرتزقه من أخرى لكن الأبطال رفضوا الوساطة".

فيما ذكرت مصادر قبلية ان شيوخ القبائل حذرت القوات الاماراتية من اي تدخل والا فستكون العواقب وخيمة وكارثية.