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عدن - ياسمين التهامي - الإدارة العامة لتنمية المرأة بالغيضة تنفذ حملة توعية تثقيفية حول مرض سرطان الثدي بعدد من المراكز النسوية

جهينة يمن: خاص.



أقامت مساء اليوم السبت إدارة تنمية المراة بمديرية الغيضة بالتعاون مع جمعية الإتقان التنموية و جمعية الإبداع لتنمية المرأة و إدارة التثقيف و الإعلام الصحي بالمهرة حملة توعية تثقيفية نفذ فيها عدد من الندوات تحت شعار "توعيتك الأن تعني الأمان " استهدفت مركز الهدى و مركز حسنات و جمعية الإبداع و عدد من أماكن تجمع النساء في مدينة الغيضة.

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تضمنت الحملة التوعوية التعريف بسرطان الثدي و ضرورة الكشف المبكر تزامنا مع شهر أكتوبر (الوردي) الذي يعد شهر التوعية بسرطان الثدي حول العالم و التعريف بأسباب الإصابة بسرطان الثدي وأعراضه وطرق العلاج، وكيفية الكشف المبكر للمرض بمشاركة نخبة من الطبيبات الاخصائيات في أمراض النساء والتوليد يمستشفى الغيضة المركزي بينهم د. سماح بامطرف، د. ابتسام صالح ،د.لينا قاسم. م. كوثر محيور و حضور أ. انتصار عوض مديرة إدارة تنمية المراة بالغيضة.

و قالت أ. لبنى صالح كلشات مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة أن الحملة تهدف نشر الوعي الثقافي حول المرض بأسلوب اجتماعي ومحفز أسهم في استقطاب أكبر عدد من المشاركات في الحملة المستمرة