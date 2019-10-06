شكرا لقرائتكم خبر عن مصممون على قتل الحجرية-تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصممون على قتل الحجرية- تعز

جهينة يمن- عادل البرطي (كاتب يمني)

بعد مضي يومين من الاجتماعات والمشاورات التي كانت اولاها يوم أمس في المواسط بتعز اليوم وتواصلا لما سبق اجتمع قائد اللواء(35 ) مدرع مع قادة الوية الاصلاح (17) مشاة و(22) ميكا و(170) دفاع جوي وغاب عن الاجتماع ابوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاة جبلي الذي اتضح بعد ذلك ان سبب عدم حضوره كان بأوامر سمير الحاج قائد محور غزوة الحجرية والذي حضره عبده نعمان الزريقي الذي اعترف بأن المتهمين بالقتل كانوا لديه منذ البداية وانه سلمهم ليلة أمس لأركان حرب اللواء الرابع.

كما افاد انه لا يمثل اللواء الرابع جبولي وليس مخولا بالحديث عنه مما يعني تملصهم من اي مسئولية ومحاولة لاستمرار نزيف الدم في مدينة التربة جنوب اليمن تنفيذا لمخطط اخضاع تعز لسلطة حرم السفير .

Advertisements

مع هذا تم الاتصال بأركان حرب اللواء الرابع لتسليم القتله للنيابة العامه لاتخاذ الاجراءات القانونية الا انه ورغم اعترافه بوجود القتله لديه لكنه رفض تسليمهم الا بأمر من سمير الحاج كما افاد أنه تواصل معه ولم يتلقى امر تسليمهم ما يعني أن من يعرقل مساعي الحل ويحاول جر الحجرية الى الدمار بالويته ومليشياته هو المحور المسيطر عليه من قبل التنظيم الدولي للاخوان الارهابي .

نتسائل هل يحق لأبناء الحجرية العيش بسلام؟! طالما هم من حرر الأرض ورفضوا ان تدنس ارضهم بمليشيا الحوثي أم هو عقاب لهم من قبل مليشيا الاصلاح ؟ ومحاولة جر بلادهم للدمار والقتل بسبب توقهم للحرية ومشروع بناء الدولة المدنية الذي تعاديه افكار الاخوان .

ان مايقوم به مقر الاخوان الارهابي في تعز ومليشياته في المحور والويته من الحشد الشعبي دليل واضح ان المستهدف ليس أحد غير الانسان في الحجرية وكرامته .

انهم يريدون ان يسلبوا الحجرية كرامتها لتتساوى مع غرف نومهم المسلوبة وهذا لايوجد في ابجديات الحجرية الثورة والحرية والدولة المدنية التي تأبى إلا أن تكون حرة كريمة رغم الأحقاد .

للوطن البقاء