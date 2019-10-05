العثور جثة مرعبة مدفونة وسط الكثبان الرملية بساحل أبين.. صورة

السبت 5 أكتوبر 2019

ساحل أبين

كتب الخليج 365 - أبين

عثر أفراد اللواء الثامن صاعقة بأبين، اليوم، على جثة مدفونة ومكفنة في ساحل أبين أثناء تمشيط الساحل الذي انتشرت فيه نقاط دوريات من ألوية الصاعقة الجنوبية لتأمينه.



وقالت مصادر محلية، إن الجنود تحفظوا على الجثة في مكانها وأبلغوا البحث الجنائي للنزول ومعاينة الجثة والتعامل مع الواقعة وفق الإجراءات الأمنية المتبعة.

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ومن جانب آخر، كشفت الأمطار التي هطلت مؤخرا على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين عن حفريات للبيارات القديمة في مجمع الصرف الصحي الواقعة بفرزة زنجبار- عدن.

وقال اهالي وسكان مدينة زنجبار وشهود عيان" إن الأمطار التي هطلت مؤخرآ أظهرت حفريات لبيارات قديمة استوى بها هجف واضح وتبدو عميقة إلى حد ملحوظ وتشكل خطرا على السيارات المارة والاشخاص .

وناشد المواطنون وسكان مدينة زنجبار مدير عام المديرية بضرورة ايجاد حلول قبل وقوع كارثة لا سمح الله.