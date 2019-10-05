مكتب الصحة بالمهرة يتسلم ثلاجة مركزية وملحقات أخرى من اليونيسيف

السبت 5 أكتوبر 2019 مكتب الصحة بالمهرة يتسلم ثلاجة مركزية كتب الخليج 365 - المهرة تسلم مكتب الصحة والسكان بالمهرة مساء اليوم ثلاجة مركزية وعدد 13 لوح طاقة شمسية مع ملحقاتها وذلك كدعم مقدم من منظمة اليونيسيف العالمية .

Advertisements وفي استقبال الناقلة بمخازن مكتب الصحة بالمهرة أكد مدير عام المكتب الدكتور عوض مبارك على شكره وتقديره البالغ لمنظمة اليونيسيف على الدعم اللامحدود في مختلف قطاعات الصحة بالمحافظة ومنها هذه الكمية من ألواح الطاقة الشمسية مع توابعها موضحاً أن المكتب يسعى حاليا لتزويد بعض المراكز الصحية بالمديريات بالطاقة الشمسية وذلك تفاديا لمشاكل الكهرباء وتأثيرها على الأدوية وغيرها . حضر الإستلام مدير إدارة التموين الطبي بمكتب الصحة الأستاذ علي عبدالله وعدد من كوادر مكتب الصحة بالمحافظة.

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