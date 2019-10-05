شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” الفيديو “المؤلم” الذي نشرته رغد صدام حسين من تظاهرات العراق واعتذرت لقسوته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت “رغد” نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو لاستهداف أحد المحتجين خلال التظاهرات التي تشهدها العراق.

جديد "الخليج 365":

نعتذر لقساوة المنظر و لكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الانسانية و إساءة للناس .. #العراق_ينتفض #save_the_iraqi_people pic.twitter.com/xFQlJLmEH8— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) نعتذر لقساوة المنظر و لكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الانسانية و إساءة للناس .. #العراق_ينتفض #save_the_iraqi_people pic.twitter.com/xFQlJLmEH8 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 3, 2019

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واعتذرت “رغد” عن نشر الفيديو عبر حسابها على موقع “تويتر”، قائلة: “نعتذر لقساوة المنظر ولكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وأعربت رغد عن دعمها للتظاهرات التي اشتعلت في العراق خلال الفترة الأخيرة قائلة: “معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”.

وأضافت: “أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق بإذن الله”.

وبلغت حصيلة ضحايا المظاهرات التي يشهدها العراق حتى مساء السبت، 14 قتيلا، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية.

وأضرم محتجون غاضبون، السبت، النيران بمكتبي فصيلي سرايا الخرساني ومنظمة بدر في الحشد الشعبي المقربين من إيران، إضافةً لمكاتب أحزاب سياسية ومكتب نائب في البرلمان بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، حسب مصدر عسكري.

وأوضح الملازم في شرطة ذي قار حسين المحيميد، أن مئات المحتجين الغاضبين اقتحموا مقار أحزاب الدعوة الإسلامية (بزعامة نوري المالكي) وتيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والحزب الشيوعي (بزعامة رائد فهمي)، فضلا عن مكتب النائب في البرلمان عن حزب الدعوة خالد الأسدي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

من جهتها، قالت قناة “العربية” السعودية إن مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء هاجموا مكتب قالناة في بغداد.

وقال مراسل “العربية” في بغداد ان المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، مشيراً إلى إصابة بعض العاملين في القناة.

ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.