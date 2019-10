شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات فن يتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي خلال فترة بسيطة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

خلال الأيام القليلة الماضية، أصبحت جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب متصدرة الصحف العالمية والمحلية، وكان الغريب في الأمر أن من يقوم بتلك الأفعال البغيضة هم نجوم الفن.



ورصدت وسائل إعلام أشهر الحالات التي تم فيها اتهام الفنانين والفنانات بـ "التحرش الجنسي" والاغتصاب.

1- سعد لمجرد:

من بين أبرز الفنانين العرب الذين تم اتهامهم بقضايا التحرش الجنسي والاغتصاب كان الفنان والنجم المغربي، سعد لمجرد.



فقضى "لمجرد" خمسة أشهر خلف القضبان في سجن فرنسي، وذلك بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في شهر أكتوبر من عام 2017، وعلى الرغم من اتهامه إلا أنه قد تم الافراج عنه وقام بانتاج أغنية جديدة.



2- كيفن سبيسي:

تم اتهام نجم هوليوود كيفين سبيسي، بالتحرش بطفل، وكان المثير في الأمر أن من اتهمه هو الممثل أنتوني راب وهو الضحية في آن واحد.

فوجه راب التهمة إلى سبيسي، موضحا أن الأخير كان قد تحرش به جنسيا عام 1986 أي عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، فيما قال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (All the Money in the World) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

3- ماريا كاري:

واجهت المغنية الأمريكية، ماريا كاري، اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق والذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

ماريا كاري

4- مايكل دوجلاس:

اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات.

وأضافت المرأة أن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام1989.