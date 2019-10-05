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عدن - ياسمين التهامي - "فضيحة" فنانة خليجية تنشر فيديو فاضح لزوجها وهو يقوم بهذه الحركة..شاهد

هددت الفنانة أحلام زوجها مبارك الهاجري بسبب كيم كاردشيان.

ونشرت أحلام فيديو وهي تظهر "لايك" وضعها زوجها على صفحة خاصة بالتجميل نشرت صورة لـ كيم كارشيان، وحظيت على إعجاب مبارك .

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أحلام قالت مخاطبة زوجها " يا ويلك مني. ما هذه الحركات. أين انت يا أبو محمد أنا سأعود اليوم الى البيت" . ثم أضافت "بما أن الصفحة cosmetic لا مشكلة. أبو محمد لا يستخدم مساحيق".

ثم ركزت أحلام الكاميرا على وجهها، مشيرة إلى أنها لا تضع ماكياج، مشيرة إلى أن بشرتها أصبحت نضرة ونقية ولا تعاني من أي مشاكل فيها".

يشار إلى أن الفنانة أحلام تطل أسبوعيا كمدربة إلى جانب سميرة سعيد وراغب علامة ومحمد حماقي من خلال برنامج "ذا فويس" الذي يشهد أجواء تنافسية ودية بينها وبين راغب علامة، تساهم في رفع نسب مشاهدته.