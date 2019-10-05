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عدن - ياسمين التهامي - قوات الحزام الامني تقتحم عدن بقوة جبارة وتصدر البيان رقم (1)

ذكرت مصادر مطلعة ان عيدروس الزبيدي اصدر توجيهات عاجلة لقوات الحزام الامني بعد رفض الرئيس هادي مطالب الانتقالي في حوار جدة . وكشفت المصادر ان هادي يرفض رفض قاطع ان يكون المجلس الانتقالي ممثلا لكل الجنوبيين لأن هناك مكونات كثيرة للجنوبيين لا ينبغي حرمانهم من المشاركة في اي حوار.

وفي هذا السياق قال المركز الإعلامي لقوات العمالقة ان قوات العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى العاصمة عدن اليوم السبت. Advertisements ونشر المركز على حسابه في "فيسبوك"صورة للقوات ولم يكشف عن تفاصيل اضافية. وعادت وحدات من الوية العمالقة خلال الاسابيع الماضية الى عدن وسط حديث عن اقتراب موعد توقف الحرب في اليمن.

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