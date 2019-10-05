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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:الحرب تشتعل بين دول الخليج ودوي انفجارات عنيفه...«تطورات طارئة حدثت صباح اليوم»

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الدفاعات الجوية القطرية تمكنت صباح اليوم من اسقاط طائرة تجسس اماراتية حاول اختراق الاجواء القطرية.

واضاف ناشطون قطريون على منصة تويتر انهم سمعو انفجارا عنيف في سماء العاصمة الدوحة اثناء اعتراض الدفاعات الجوية للطائرة الإماراتية.

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وتعد هذة المرة الاولى التي ترسل فيها الامارات طائرة تجسس إلى قطر ، وهو ما اعتبرة مراقبون تصعيد خطير من محمد بن زايد .

ويتوقع المراقبون ان يكون هذا التصعيد شرارة الحرب بين الدولتين.