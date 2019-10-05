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عدن - ياسمين التهامي -

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صحيفة ”إسرائيلية” تفجر مفاجأة مزلزلة عن محمد بن سلمان وتنشر تفاصيل خطيرة من داخل الأسرة السعودية الحاكمة وتتحدث عن حرب كارثية



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حت عنوان "السعودية تعترف بضعفها وتستعد للتصالح مع العدو الإيراني"، قالت صحيفة "هأرتس" العبرية إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحارب هذه الأيام على جبهتين، الأولى داخلية أمام خصومه في القصر والثانية علىى الصعيد الإقليمي، الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء للمسار الدبلوماسي والتصالح مع طهران للحد من التهديدات التي تحيق ببلاده".

وواصلت "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قام بزيارة عاجلة للرياض ولقاء بن سلمان، وذلك بعد عشرة أيام من الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية السعودية، وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ والطائرات بدون طيار التي شاركت في الهجوم جاءت من قاعدة الحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات الشيعية العراقية التابعة لطهران".

وتابعت "عبد المهدي يخشى من اندلاع حرب جديدة في المنطقة قد يكون العراق هدفا لها، لهذا هرع من أجل التوسط بين إيران والسعودية وربما ترتيب لقاء في بغداد بين بن سلمان والرئيس حسن روحاني، في وقت يعد فيه اندلاع حرب هو آخر ما يحتاجه رئيس الوزراء العراقي الذي يواجه الآلاف من المحتجين المطالبين بإقالته في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد".

وقالت "المتظاهرون ليسوا راضين عن الحكومة الفاسدة وإهدار المال العام، ويطالبون بإزالة الوجود الإيراني من الأراضي العراقية وتفكيك الميليشيات الشيعية التي تعمل تحت رعاية الجمهورية الإسلامية".

ولفتت"الرياض تعلم أن بغداد لا يمكن أن ينفصل عن طهران، وتدرك أن الأخيرة لن تقوم بسحب قواتها من العراق، لهذا تستخدم المملكة الآن استراتيجية جديدة، تعتمد على محاولة موازنة النفوذ الإيراني في العراق، وذلك بعدما أثبت الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بشكل محرج الضعف العسكري للرياض".

وقالت "بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم ، لا يوجد حتى الآن أي دليل حقيقي على كيفية تنفيذ الهجوم ، ومن أين جاء وما هي الجهات المباشرة التي تدير الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، في وقت فشلت فيه الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ التي اشترتها الرياض بمئات الملايين من الدولارات في العمل، وتأكد للرياض عدم استعداد واشنطن اتخاذ إجراءات ضد طهران".

وأضافت "في ضوء ذلك، أصبح المسار الدبلوماسي هو الخيار الحقيقي الوحيد للرياض من أجل رسم خريطة الشرق الأوسط ،ويبدو أن المملكة تتجه الآن نحو الوسطاء المحتملين لصياغة شروط المفاوضات مع إيران، فبعد وقت قصير من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني تلقيه اتصالًا من بن سلمان للتوسط بين المملكة وإيران".

وأشارت"إجراء مفاوضات بين الرياض وطهران يعد نتيجة حتمية لسلسلة الإخفاقات السياسية والعسكرية الخاصة بولي العهد بن سلمان، ومن بينها مقاطعة قطر والفشل في لبنان واغتيال الصحفي جمال خاشقجي والكارثة العسكرية في اليمن وتخلي الإمارات عن تلك الساحة، وأخيرا مهاجمة المنشآت النفطية".

وختمت تقريرها "إدارة ولي العهد لجبهتين إضافة إلى انعدام الدعم الأمريكي، يدفع الأخير إلى طريق دبلوماسي جديد مع إيران لتقليل التهديدات ضد المملكة والحد من عدد القضايا القابلة للانفجار التي يتعين عليه معالجتها".