شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفضيحة .. من هي الفتاة التي ظهرت على ”تويتر الجيش الإسرائيلي“ ضمن صورة خامنئي مع نصر الله وسليماني؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الصورة التي نشرها موقع الجيش الإسرائيلي على تويتر، يوم الخميس الماضي، وظهرت فيها فتاة غير معروفة للكثيرين، ضمن الصورة التي كان نشرها موقع مرشد عام إيران علي خامنئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ردود فعل متفاوتة تركز الكثير منها على شخص الفتاة التي بانت في الصورة.

وكان واضحًا أن ما نشره الجيش الإسرائيلي هو صورة مُركبة، بنظام الفوتوشوب، استخدم فيها الأصل الذي يظهر فيه خامنئي مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، أثناء وجود أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في إيران ضمن زيارة لم يحدد مكتب خامنئي زمانها، ثم أضيفت للقطة الأصلية صورة فتاة، لا يعرفها الكثيرون، ليبدو الموضوع مثيرًا للمزيد من التساؤل.

صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ في رصدها لردود الفعل على هذه الحركة غير المعهودة من الجيش الإسرائيلي، أوضحت أن توقيت نشر الصورة، يوم الخميس الماضي، يصادف ما بات يُعرف في الولايات المتحدة وبعض دول العالم بأنه“اليوم العالمي للفتيات الوضيعات.. Mean Girls Day“.

قد يهمك ايضاً:

مفاجأة مزلزلة وردت الآن من السعودية : مقتل ضباط كبار في القصر ومصير مرعب ل بن نايف وأخرين وبن سلمان يضرب بيد من حديد



صحيفة ”إسرائيلية” تفجر مفاجأة مزلزلة عن محمد بن سلمان وتنشر تفاصيل خطيرة من داخل الأسرة السعودية الحاكمة وتتحدث عن حرب كارثية



شاهد الفضيحة .. من هي الفتاة التي ظهرت على ”تويتر الجيش الإسرائيلي“ ضمن صورة خامنئي مع نصر الله وسليماني؟ (صورة)



أول تحرك مباشر وخطير من ”ابن سلمان” لإنقاذ السيسي بعد ”فيديوهات محمد علي” التي أشعلت الشارع المصري..!



شاهد كيف أصبحت الفنانة أليسا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الانتفاخ والورم من أحد أطرافها ؟ .. ”صورة” تهز مواقع التواصل



10 أغراض شخصية خاصة بك.. إياك أن تعيرها لأي شخص.. تعرف عليها



”لواء الفتح” محرقة مفتوحة.. الهاشمي أقر بـ”الخذلان” ومصدر في اللواء يتحدث عن ”مؤامرة مدبَّرة”..!



المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” ينشر تسريبات جديدة حول زيارة ابن سلمان للحدود اليمنية والقيام بهذا الأمر العاجل..ماذا يحدث؟

شاهد.. ردة فعل محمد بن سلمان على تصرف مباغت من أحد أفراد أسرة اللواء ”الفغم” أراد أن يشفي غليله .. ”فيديو صادم”



محمد بن سلمان ينقلب على بن زايد وينهي أحلام الإمارات جنوب اليمن إلى الأبد .. معلومات استخباراتية تكشف المستور لأول مرة



بعد مبادرة ”الحوثي”.. قرار جديد عاجل من ”الملك سلمان” بشأن اليمنيين في السعودية

Advertisements

عاجل : اعلان فشل الانقلاب وكشف بنود اتفاق ينهي التمرد .. هزيمة موجعة لمليشيات الامارات ومحافظ شجاع يقف في وجه ضباط التحالف

قرار مفاجئ للملك سلمان يهز السعودية بشأن شقيقه الأمير أحمد بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان ووكالة رويترز تكشف ماذا يحدث؟

بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟

بأوامر محمد بن سلمان .. طائرات حربية تحاوط الملك سلمان في سماء الرياض بعد انكشاف الحقيقة الكاملة عن اغتيال اللواء الفغم (فيديو)



عاجل : شاهد ماذا حدث للملك سلمان عند سلم الطائرة بعد عودته من جدة إلى الرياض و4 أمراء يحاوطونه وولي العهد يتغيب عن المشهد



الملك سلمان يكشف مصير مذيعة الجزيرة غادة عويس بعد اختفاء مفاجئ وغياب طويـــل (صورة)

محمد بن راشد ينتقم من ابنته ”الشيخة لطيفة” بعد هروبها من دبي على غرار الأميرة هيا.. شاهد ماذا صنع بها المجرم ؟ (صورة)



مسئول أمريكي كبير يفاجيء ”بن سلمان” بأنباء ”غير سارة” ويتحدث عن ”مصير مرعب” يهز السعودية وهذا دور الاستخبارات الامريكية



صفعة الأميرة هيا بنت الحسين أفقدته توازنه.. فضيحة جديدة ومزلزلة لـ” ابن راشد” في هذه الدولة (تفاصيل)



فيصل القاسم يثيرالجدل بتصريحات مفاجئة عن صدام حسين بمناسبة انتفاضة العراق .. ويطلق وصفا هز مواقع التواصل الاجتماعي



- مصير غامض لـ”الشيخة لطيفة” ابنة حاكم دبي بعد اطلاق نار عليها.. (شاهد)

رجل يحاول مسك يد شمس الكويتية ويوترها .. شاهد ردة فعلها المفاجئة ؟



واستعادت لتفسير المناسبة، أن فيلمًا أمريكيًا كوميديًا كان عُرض العام 2004 بهذا الاسم، لقي رواجًا كبيرًا، وقد جرى في الفيلم استخدام تعبير“اليوم هو الثالث من أكتوبر“، بطريقة إيحائية تحوّل فيها الثالث من أكتوبر إلى مناسبة عالمية للتذكير بشلل ”البوي فرندز والفتيات الوضيعات“ وذلك في نطاق التحذير من مثل هذه الائتلافات.