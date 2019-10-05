شكرا لمتابعة خبر عن جبهة جديدة ستقصم ظهر الحوثيين ..اقوى واشرس قبيلة في قلب معقل الحوثيين تعلن التمرد ضد الحوثي وسقوط قتلى وجرحى يثير رعب القيادات الحوثية ويربك حساباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - جبهة جديدة ستقصم ظهر الحوثيين ..اقوى واشرس قبيلة في قلب معقل الحوثيين تعلن التمرد ضد الحوثي وسقوط قتلى وجرحى يثير رعب القيادات الحوثية ويربك حساباتهم



تصاعدت حدة الخلافات بين “آل عمران” و “آل نجم الدين” المدعومين من مليشيا الحوثي.

وبات الوضع مرشح للانفجار في أي لحظة بين القبائل ومن يسمون أنفسهم بني هاشم في ظل شحن متزايد بين الطرفين.

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وأشارت مصادر محلية السبت ، الى دعم الاجهزة الامنية ومليشيا حوثية مسلحة لـ”آل نجم الدين”، وفي المقابل احتشدت قبائل عنس مع “ال عمران”، في شوارع المدينة، قبل أن يتمكن مشايخ المحافظة من التدخل لفض النزاع وحل الاشكال.

ونوهت المصادر أن خلافات حادة بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في مدينة ذمار، تطورت إلى اشتباكات مسلحة، ما أسفر عن سقوط جرحى للطرفين اضافة الى مدنيين اثنين وسط تعنت المليشيا ورفضها للتحكيم القبلي.

وتشهد المحافظة سخط شعبي عارم في أوساط القبائل ضد عنجهية وممارسات مليشيا الحوثي بعد فشلها في تحييد التعليم العام والجامعي وتضييقها على المواطنين، مقابل دعم اتباعها.