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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات تدق ساعة الصفر لحسم الامر والقضاء على عدوها اللدود في اليمن وتدفع بقوات جبارة ..والسعودية ترضخ لها وتوقف عملياتها بكافة الجبهات (تفاصيل+فيديو)

فادت مصادر خاصة الميادين بأن التحالف السعودي أوقف الغارات الجوية اليوم بشكل ملحوظ على الجبهات كافة، مشيرةً المصادر إلى بدء سريان مفعول اتفاقية التهدئة مع السعودية بعد عمليات أرامكو ونصر من الله.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تشكيل لجان من قبل الطرفين في الأيام المقبلة والتأكد من النوايا السعودية.

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كما أوضحت المصادر الخاصة أن الامارات تستمر في التجهيز البري لمعركة جديدة على جبهة تعز بحشد القوات ونقل السلاح، مضيفةً أنه تم أمس الجمعة رصد وصول باخرة إماراتية إلى ميناء الزيت في مرفق عدن حيث أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة.

ووفق المصادر فان الاجراء الإماراتي يأتي بعد أسبوع من رصد 3 سفن إماراتية في ميناء المخا، كما أنشأوا ميناء جديداً للسفن الحربية خلف في معمل الطون بالمخا.

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إلى ذلك تحدثت مصادر إعلامية عن توجيه الإمارات لقوات اللواء الرابع عمالقة بالانسحاب من مواقعها بجبهة الساحل الغربي في الحديدة.

وأشارت إلى أن قوات اللواء توجهت إلى عدن وسلمت مواقعها لما تسمى قوات “حراس الجمهورية” بقيادة طارق صالح، لافتة إلى أن سحبها نحو عدن يأتي لدعم “المجلس الانتقالي” المسيطر على المدينة منذ شهرين.

وأفادت الأنباء في أوقات سابقة أن محاولة التهدئة بين الشرعية والانتقالي وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي ينذر بتجدد المواجهات العنيفة في المحافظات الجنوبية، حيث هدد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس ما يسمى بالجمعية الوطنية في المجلس اللواء أحمد بن بريك يوم أمس باجتثاث قوات الشرعية وحزب الإصلاح من شبوة.

وكانت وسائل إعلامية جنوبية قد أفادت أن “القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات تمكنت من تحقيق تقدم ميداني في جبهة حبيل حنش بمديرية المسيمير بمحافظة لحج وأنها توغلت إلى داخل مديرية ماوية شرق تعز”.

وأضافت وسائل الإعلام إن “القوات الجنوبية توغلت في المناطق الشمالية، بعد معارك ضارية في الجبهة وبتعزيز من اللواء العاشر صاعقة”، مشيرة إلى “السيطرة على جبل التنيم في منطقة ذابة التابع لمديرية ماوية”، كما أكدت سقوط قتلى وجرحى من قوات التحالف في الهجوم.

وكشف قائد اللواء العاشر صاعقة التابع لقوات الشرعية والمحسوب على القوات الموالية للإمارات جنوب اليمن إن القوات المسلحة الإماراتية المتواجدة في اليمن ضمن قوات التحالف السعودي، تقود وتشارك في العمليات العسكرية البرية للواء العاشر صاعقة والتي تقدمت مؤخراً في لحج ووصلت إلى المرتفعات الجبلية التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز.

وقال يسري العمري قائد اللواء العاشر صاعقة إن التقدم العسكري الذي حققه اللواء العاشر صاعقة يأتي في سياق الخطة التي رسمها قائد قوات التحالف جنوب اليمن العميد راشد الغفلي، الملقب “أبو محمد” وهو قائد القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن، مشيراً إلى أن العميد الغفلي هو من أشرف وتابع سير المعارك في الجبهات، مؤكداً بالقول “التقدم الذي حققناه قاد عملياته مباشرة قائد القوات الإماراتية قائد قوات التحالف في عدن العميد الردن راشد الغفلي أبو محمد وقائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم اللواء فضل حسن العمري وبدعم عسكري من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية”.

الإمارات ومساعي تطويق الإصلاح في تعز

الهجوم على أطراف المرتفعات الجبلية التابعة لمديرية ماوية شرق تعز بقيادة الإمارات وفق اعتراف وتأكيد قائد قوات اللواء العاشر صاعقة، قرأه مراقبون أنه محاولات إماراتية عسكرية لتطويق مدينة تعز وإطباق الحصار على حزب الإصلاح داخل المدينة ومحيطها بالكامل عبر الالتفاف عسكرياً مروراً من الساحل الغربي ووصولاً إلى شرق تعز والدخول إلى مديرية ماوية والتقدم عسكرياً حتى الوصول إلى منطقة الحوبان وهي ثاني أكبر مدينة في تعز تحتوي تكتلاً بشرياً هائلاً خاصة بعد انتقال آلاف الأسر من تعز إلى الحوبان الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء هرباً من المعارك والانفلات الأمني المريع الذي شهدته مدينة تعز منذ سيطرة قوات الشرعية والتحالف عليها عام 201.

ويشير المراقبون إلى أن الإمارات ستتبنى عناوين “محاربة قوات حكومة صنعاء والحوثيين” للتبرير للهجوم على ماوية ومنها إلى الحوبان، في حين أن الهدف الرئيسي سيكون إطباق الحصار بشكل كامل على قوات حزب الإصلاح في مدينة تعز، بعد أن فشلت المليشيات المسلحة الموالية للإمارات في مواجهة مسلحي الإصلاح وقوات الشرعية الموالية للحزب في المناطق الجنوبية والغربية لمحافظة تعز بالكامل على مدى العامين الماضيين.