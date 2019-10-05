شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي والجنرال الاحمر يتلقيان خبر صاعق من الحدود اليمنية - السعودية وعبد الملك الحوثي يرقص فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي والجنرال الاحمر يتلقيان خبر صاعق من الحدود اليمنية - السعودية وعبد الملك الحوثي يرقص فرحا

وصل إلى العاصمة صنعاء، يوم الخميس،الماضي أحد الضباط، بعد اعلان انشقاقه عن صفوف التحالف السعودي الإماراتي.

وقال نائب رئيس مايسمى مجلس الشورى، عضو لجنة المصالحة الوطنية، محمد ناصر البخيتي، في منشور على حسابه في “فيس بوك” :” تشرفت اليوم بلقاء النقيب “عبدالله مرزاح النعماني” من ذمار وصاب العالي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

Advertisements

--------------------------------------------------------------------------------------------------

وأوضح البخيتي، أن النقيب “عبدالله النعماني”، كان يعمل في عمليات الكتيبة الرابعة التابعة لما يسمى بـ”اللواء الثالث عروبة” بجبهة الملاحيظ جيزان.

وبحسب البخيتي، فقد وجه النقيب النعماني، النصيحة لبقية المخدوعين في جبهة الحدود، بالعودة لحضن الوطن وترك الجيش السعودي يواجه مصيره.