شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقتل شيخ قبلي في العود بمحافظة إب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقي الشيخ القبلي احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب مصرعة على يد مليشيا الحوثي .
وقالت المصادر ان طقم قام اهذ الشيخ القبلي وتصفيته في الطريق بطريقة بشعه
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