شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقتل شيخ قبلي في العود بمحافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي الشيخ القبلي احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب مصرعة على يد مليشيا الحوثي . وقالت المصادر ان طقم قام اهذ الشيخ القبلي وتصفيته في الطريق بطريقة بشعه Advertisements جديد "الخليج 365":



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