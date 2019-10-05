شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن : مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي والقوات المشتركة بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في الضالع ان مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في جبهات الزبيريات والريبي وحجر . وبحسب المصادر ان المليشيات تحاول التسلل الا ان قوات اللواء ق0 مدرع والقوات المشتركة تجبرها هلى التراجع جديد "الخليج 365": Advertisements



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