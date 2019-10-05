في مشهد يبكي القلب .. أطفال يحاولون إنقاذ والدهم من الإعدام في صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

في مشهد محزن، احتشد المئات من المواطنين اليمنيين طيلة الثلاثة الأيام الماضية حول اربعة من أبناء الجاني عبده الجارز وذلك بجوار منزل المجني عليه مشتاق احمد مسعود البرمي، للمطالية بإنقاذ والد الأطفال من حكم الإعدام المقرر تنفيذه خلال الساعات القادمة.

وحصل الخليج 365 على مقاطع فيديو يُظهر فيها اربعة أطفال اكبرهم محمد عبده عبدالكريم جارز واصغرهم طفلة تدعى ريتاج محمد جارز وهم يبكون ويناشدون من حولهم بالتدخل لدى اولياء الدم لإنقاذ والدهم والعفو عنه خاصة وقد امضى ما يزيد عن 8 سنوات في السجن.

واثار بكاء الأطفال تعاطف المئات من المواطنين الذين ما زالوا محتشدين حول ابناء الجاني حتى اللحظة أمام منزل اولياء الدم في منطقة الخفجي بالعاصمة صنعاء ، مناشدين أبناء محافظة صعدة عامة وابناء مديرية ال سالم خاصة بالعفو عن والد الأطفال حياً لله واكراماً للمجني عليه مشتاق البرمي.

كما ناشدوا قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ومشائخ اليمن واصحاب الضمائر النبيلة بسرعة التدخل لدى أهالي المجني عليه لإنقاذ والد الأطفال.

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