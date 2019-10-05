السبت 5 أكتوبر 2019 السفينه كتب الخليج 365 - المهرة عثرت القوات البحرية للتحالف على سفينة ركاب (عبري) على متنها 60 مسافرا يمنيا، بالإضافة لطاقمها المكون من خمسة بحارة من جزيرة سقطرى بعد اختفائها في عرض البحر الأربعاء الماضي، اثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه سقطرى قبل ان يتعرض محركها لخلل فني.

Advertisements باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والانقاذ بواسطة احد زوارقها البحرية وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور عليها وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها الى ميناء نشطون. وفور وصول السفينة يوم امس بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الاعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفائها عدة أيام.. قوات التحالف البحرية تعثر على السفينة المفقودة بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.