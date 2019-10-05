مليشيا الحوثي تقع في فخ ألغامها

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السبت 5 أكتوبر 2019
الغام حوثية
كتب
الخليج 365
تسبب لغم زرعته مليشيا الحوثي بتفجر طقم تابع لها يحمل ذخيرة أسلحة في منطقة "مفرق العدين" شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، اليوم السبت.
وقال شهود عيان إن حريق الطقم استمر نحو أربع ساعات. ويعد الثاني الذي تخسره المليشيا، التابعة لإيران، في أقل من أسبوع نتيجة انفجار ألغام زرعتها المليشيا في ذات المنطقة. بحسب الشهود.
وأكدت مصادر عسكرية ومواطنون أن المليشيا تقوم بحملات مسعورة لزرع آلاف الألغام في ريف مديرية حيس، ومختلف مناطق الساحل الغربي.
وقالت إن حقول الألغام نشرتها المليشيا في المزارع والخطوط الرئيسية التي يستخدمها المدنيون.
وكانت المليشيا الحوثية قامت مؤخراً بزراعة حقول ألغام جديدة في أرياف حيس تشمل ممرات وطرق استحدثها مواطنون تحاشيا لأخطار الألغام التي أودت بحياة ما يقارب مئتي مدني بينهم نساء وأطفال في المناطق المحيطة بمدينة حيس وحدها، غير مئات آخرين جراء قذائف أسلحة متنوعة.
وتشير إحصائيات إلى زرع المليشيا نحو مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية لحد الآن.
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