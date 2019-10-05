حضرموت .. مجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة يقر موعد الإحتفال باليوم العالمي للمعاق

السبت 5 أكتوبر 2019

جمعيات ذوي الاعاقة

كتب الخليج 365

أقر المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة بوادي حضرموت، موعد الإحتفال باليوم العالمي للمعاق في الثالث من ديسمبر القادم .



وناقش المكتب في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيل بن صالح تقرير عن نشاط الادارة التنفيذية ما بين اجتماعي المكتب التنفيذي ، وآخر عن الخانات التعاقدية التي تم اعتمادها من قبل صندوق دعم التعليم بالمحافظة لمدارس ومراكز ذوي الإعاقة بوادي حضرموت .

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وكلف الإجتماع الإدارة التنفيذية بوضع التصور الخاص للاحتفال بهذه المناسبة في وقت مبكر ، وناقش مقترحات بالمسح الميداني لذوي الإعاقة ومشروع دراسة لبرامج التأهيل والتدريب لمدارس ومراكز ذوي الإعاقة في المحافظة حضرموت على ضوء مخرجات الرؤية المستقبلية لأوضاع جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان " حضرموت رائدة في ادماج ذوي الإعاقة بالمجتمع " .

كما ناقش الإجتماع التصور الخاص بعقود نقل طلاب مدارس ومراكز الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة .

كما استعرض المكتب التنفيذي تقرير نتائج نزول اللجنة المشكلة من المجلس المحلي بمديرية سيئون بشأن حل مشكلة مدرسة متلازمة داون بسيئون والاجراءات المناسبة المتخذة بشأن ذلك، بالإضافة الى إقرار التصور الخاص عن عقود نقل الطلاب الى مدارس ومراكز الرعاية والتأهيل بوادي حضرموت.

وأقر المكتب التنفيذي التقرير المالي لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م الذي بين حجم الإيرادات والمصروفات بموجب بيان مفردات الاستخدامات المحددة بالموازنة التشغيلية للمجلس.