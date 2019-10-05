الشيخ بن  عطاف يقترح على الرئيس هادي التنحي من أجل السلام

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السبت 5 أكتوبر 2019
الرئيس هادي
كتب
الخليج 365 - خاص
إقترح عضو في الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، على الرئيس عبدربه منصور هادي، التنحي عن منصبه لإنهاء الصراع الذي تشهده اليمن منذ قرابة خمس سنوات .
وقال عضو الجمعية الوطنية، والشيخ القبلي، جمال بن عطّاف، في تغريدة له بتويتر، "هادي رئيس توافقي بعد صراع في اليمن كان أقل حدة من الصراع الحالي" .. مشيراً إلى أن تنازل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالحكم إلى هادي كان قراراً شجاعاً .
وأضاف "وبما أن أطراف النزاع اليوم تتوق إلى السلام لابد من قرار شجاع برحيل هادي وإيجاد شرعية توافقية يعمل التحالف على إعادتها إلى قصر الرئاسة بصنعاء" .
وحاول بن عطاف في تغريدته تشبيه الأحداث التي تشهدها اليمن حالياً بما شهدته أبان الإحتجاجات التي إندلعت في فبراير 2011م للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس الراحل صالح، والتي إنتهت برحيل الأخير عن السلطة وتسليمها للرئيس هادي .
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