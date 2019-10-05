بدعم إماراتي.. انطلاق حملة الرش الرذاذي في محافظة لحج

السبت 5 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحج حملة الرش الرذاذي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك، واستهدفت الحملة مديريتي الحوطة وتبن واستمرت لمدة 6 أيام متتالية.



وتأتي حملة الرش الرذاذي عقب حملة النظافة التي قام بها صندوق النظافة بمحافظة لحج بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وشملت رفع أكوام القمامة من الشوارع، وعقب الأمطار التي شهدتها المحافظة.

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وأشار مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمكتب الصحة بمحافظة لحج الأستاذ عادل السيد إلى أهمية الحملة التي تهدف إلى قتل البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك.

وأوضح السيد أن فرق الرش تقوم باستهداف أماكن تجمع النفايات والمستنقعات المائية اليرقات والبويضات التي تؤدي إلى تكاثر البعوض.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي نفذ حملة استجابة عاجلة شملت النظافة، والعودة إلى المدرسة، وتوزيع السلل الغذائية، والرش الذاذي في مناطق متفرقة من محافظة لحج.