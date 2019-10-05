شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يفجّر مفاجأة صادمة عن ما يخطط له “بن سلمان” لكنّه مرعوب من “سقوط صاروخ حوثي على رأسه”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، السبت، عن ما يخطط له ولي العهد محمد بن سلمان في المرحلة المقبلة في محاولة للرد على اتهامه بإهمال الجيش السعودي.

وقال “مجتهد” إنّ “محمد بن سلمان يخطط لزيارة للجبهة بطريقة مسرحية يزور فيها الخطوط الخلفية البعيدة جدا عن الجبهة، تنفذ فيها بعض الحركات والأصوات التي تعطي انطباعا أنه في الخطوط الأمامية، ويظهر التصوير وكأنه في قلب المعركة بشطارة سعود القحطاني”.

جديد "الخليج 365":

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في محاولة للرد على اتهامه بإهمال الجيش في الحد الجنوبي، يخطط ابن سلمان لزيارة للجبهة بطريقة مسرحية يزور فيها الخطوط الخلفية البعيدة جدا عن الجبهة، تنفذ فيها بعض الحركات والأصوات التي تعطي انطباعا أنه في الخطوط الأمامية، ويظهر التصوير وكأنه في قلب المعركة بشطارة سعود القحطاني— مجتهد (@mujtahidd) في محاولة للرد على اتهامه بإهمال الجيش في الحد الجنوبي، يخطط ابن سلمان لزيارة للجبهة بطريقة مسرحية يزور فيها الخطوط الخلفية البعيدة جدا عن الجبهة، تنفذ فيها بعض الحركات والأصوات التي تعطي انطباعا أنه في الخطوط الأمامية، ويظهر التصوير وكأنه في قلب المعركة بشطارة سعود القحطاني — مجتهد (@mujtahidd) October 5, 2019

وتابع أنّ “العسكر في الخطوط الخلفية في حالة مرابطة مرهقة منذ أسبوعين استعدادا لزيارته مما أدى لتذمرهم ولعنه علنا بينهم خاصة بعد أحداث نجران وقصف الشرعية وضرب بقيق، فضلا عن تدهور المعنويات والوضع المأساوي في الدعم اللوجستي ووضع عوائلهم ورواتبهم وانكشاف أنها حرب عبثية وليست دفاع عن الوطن”.

والعسكر في الخطوط الخلفية في حالة مرابطة مرهقة منذ أسبوعين استعدادا لزيارته مما أدى لتذمرهم ولعنه علنا بينهم خاصة بعد أحداث نجران وقصف الشرعية وضرب بقيق، فضلا عن تدهور المعنويات والوضع المأساوي في الدعم اللوجستي ووضع عوائلهم ورواتبهم وانكشاف أنها حرب عبثية وليست دفاع عن الوطن— مجتهد (@mujtahidd) والعسكر في الخطوط الخلفية في حالة مرابطة مرهقة منذ أسبوعين استعدادا لزيارته مما أدى لتذمرهم ولعنه علنا بينهم خاصة بعد أحداث نجران وقصف الشرعية وضرب بقيق، فضلا عن تدهور المعنويات والوضع المأساوي في الدعم اللوجستي ووضع عوائلهم ورواتبهم وانكشاف أنها حرب عبثية وليست دفاع عن الوطن — مجتهد (@mujtahidd) October 5, 2019

وعن سبب التأخير، فأرجعه “مجتهد” إلى تردد ابن سلمان، وخوفه أن “يسقط صاروخ حوثي على رأسه، وقلقه من اختراق الحوثيين استخباراتيا لقواته المسلحة، واحتمالية معرفتهم لحظة وصوله ومكانه، وكلما طال تأخره ازداد التذمر، وسيكون التذمر أكثر لو ألغى الزيارة فسيقولون أوقفنا على أقدامنا كل هذه المدة وفي النهاية لم يصل”.