شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي العقلة يؤكد أن النصر أو الهزيمة للجنوب تحددها معركة شبوة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في المقاومة الجنوبية عضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة اذا انتصرنا بشبوة انتصر الجنوب اذا اهتزمنا عدنا الى باب اليمن ويعتبرنصرنا في شبوة هو نصر للجنوب كاملآ وان اهتزمنا سوف نعود الى باب اليمن و سوف نواجه ظلم جديد.
واضاف ان على كل القيادات الجنوبية تحرير شبوة لان شبوة بوابة نصر الجنوب من باب المندب حتى المهرة على جميع الجنوبيين ان يعرفون مااخذ بالقوة لايعود الابالقوة وان الحرب الحقيقية لم تبدا مع ارجاس الشيطان الاخونجي الاصلاحي الذي يتزعم الارهاب والقاعده وعصابات الفساد ومليشيات الحوثيين وبقيا عفاش
جديد "الخليج 365":
وفي الختام قال العقلة رفض حكومة الشرعية وحزب الشيطان الاصلاح الحوار مع الانتقالي وقبول حكومة الشرعية الحوار مع مليشيات الحوثيين هو اتفاق بينهم لغزو الجنوب من جديد .
وعلى كل ابناء الجنوب وقيادة الجنوب الاستعداد وتجهيز للحرب قادمة والحاسمه وسوف تكون بدايتها في شبوة ونهايتها في حضرموت والنصر حليفنا.
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