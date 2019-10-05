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عدن - ياسمين التهامي - السبت 05-10-2019? - آخر تحديث السبت 5-10-2019?
حارس مدرسة يغتصب طفل ويذهب الى امة لفعل هذا العمل القبيح
وقال ضياء يحيي أحد أهالي القرية للدستور:" اغتصب فراش المدرسة مخلص محمد البالغ من العمر 50 عاما، الطفل داخل المدرسة، وبما أنه البواب فلديه المفاتيح، ويوميا يغتصب الطفل، وفي المرة الأخيرة لاحظت الأم على ابنها طفي سجاير وعلامات ضرب".
وأضاف:" أخبر الطفل أمه بكل شيء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وحبس الفراش 3 شهور خرج بضمان محل إقامته وبعدها قاموا بعمل قعدة عرفية وحكموا أن تأخذ الأم 50 ألف جنيه تعويض، فأنصرف البعض من القعدة والآخرون لم يعجبهم، فعرضوا نصف المنزل لها ولكن زوجته رفضت".
وتابع:"تأخر التقرير النهائي وذهب الفراش للأم وهددها فتنازلت وأخذت أبنها إلى الغردقة، ليعيش عند أهل والده المتوفي، وعاد الفراش إلى المدرسة وكأن شيء لم يحدث، وطالب الأهالي بنقله وقاموا بعمل منشورات حتى تمت الغستجابة وجعلوه حارس على إحدى المدارس ولكننا نطالب بمحاكمة هذا الشخص الذي لم يحترم الدين ولا الأخلاق".
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