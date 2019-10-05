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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزاء اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)

تصدر اسم ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية بعد أن التقطت الكاميرات ظهور نادر جديد له بينما كان يؤدي واجب العزاء في اللواء “عبدالعزيز الفغم”، الحارس الشخصي للملك “سلمان بن عبدالعزيز”. وظهر “بن نايف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يقدم واجب العزاء لعائلة “الفغم”، حيث عدد مناقب الحارس الشخصي، وتفاعل معه الحضور بالترحم عليه. Advertisements وحظى وسم “#محمد_بن_نايف” بتفاعل واسع من قبل السعوديين، الذين أشادوا بالأمير السعودي وأيام حكمه وعبروا عن دعمهم له ما أظهر شعبية كبيرة للأمير الموضوع تحت الإقامة الجبرية وهو ما تسبب في إثارة جنون ابن سلمان. غير أن أمرًا عجيبًا حدث بعد قليل حيث تغير اسم الوسم من “#محمد_بن_نايف” ليصبح “#محمد_بن_ناصر”، الأمر الذي أثار سخرية النشطاء السعوديين. ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام إدارة تويتر في الشرق الأوسط، بحذف وتعليق العديد من حسابات وصفحات العديد من نشطاء الدول العربية والمناهضين لأنظمة بلادهم ، بل وحذف الأوسمة المتصدرة في هذه البلدان مثل ما حدث في مصر خلال الأحداث الأخيرة والتي تم خلالها حذف العديد من الأوسمة المناهضة للسيسي ونظامه.

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