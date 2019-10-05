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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تسمح للرجال والنساء النوم سوية بالفنادق دون عقد نكاح

Advertisements دون تقديم إثبات عن نوع العلاقة التي تربط بينهما، قررت السعودية السماح لرجال ونساء، من خارج أراضيها، بالنزول في الفنادق وتشارك غرف النوم سويا.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء فإن القرار السابق يقتصر على السياح الأجانب دون المواطنين السعوديين.

بينما فتحت السعودية المجال أمام كافة النساء، بما في ذلك السعوديات، باستئجار غرف الفنادق بأنفسهن والإقامة بها بمفردهن، مع توفير بطاقة هوية عند تسجيل الدخول، وذلك بدون محرم.

ويأتي هذا ضمن خطة تنموية تعرف بـ "2030"، وبذلك يعد التعديل جذريا بالنظر للضوابط الدينية الخالصة التي طالما ألتزمت المملكة الإسلامية بأحكامها حتى قررت التطوير.

وأضافت رويترز أن التعديل يأتي في سياق اعتماد المملكة لنظام تأشيرات سياحية جديد وفتحها الأبواب أمام جذب السياحة غير الدينية ح

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