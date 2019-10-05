الاكثر مشاهدة - أسعار الذهب ليومنا هذا السبت الموافق5 اكتوبر 2010م

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ليومنا هذا السبت الموافق5 اكتوبر 2010م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​ ​​​ ​​​​​​​​​​​​ le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%"> متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, October 05, 2019 07:56 PM بتوقيت دولة اليمن

اسعار الذهب عيار 24 12,115 ريال $48.39 سعر الذهب عيار 22 11,106 ريال $44.36 اسعار الذهب عيار 21 10,601 ريال $42.34 اسعار الذهب عيار 18 9,086 ريال $36.29 سعر الذهب عيار 14 7,067 ريال $28.23 سعر الذهب عيار 12 6,058 ريال $24.20 اسعار أوقية الذهب 376,777 ريال $1,505 اسعار جنيه الذهب 84,807 ريال $338.75 اسعار كيلو الذهب 12,115,026 ريال $48,392 le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%">

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