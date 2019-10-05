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عدن - ياسمين التهامي - عندما تسكن مع العائلة او شريك، من السهل ان تختلط الاشياء التى تملكها و تستخدمها. كم من المرات استخدمت فرشاة أسنان اختك قبل ان تدرك انها ليست فرشتك؟

لكن، مشاركة الادوات الصحية مع الاصدقاء او العائلة امر فى غاية الخطورة. يمكنك ان تدعونى شديد الهلع لكن ايضا من المحتمل انك تضع حياتك على المحك. الكثير من متخصصى العناية الصحية و خاصة متخصصى الامراض الجلدية و الميكروبيولوجيات يقولون ان معظم الادوات التى تستخدم يوميا بشكل اساسى التى تبدو غير ضارة يمكن ان تكون سبب فى امراض جلدية خطيرة او مشاكل صحية اخرى. و لهذا يوجد بعض الادوات التى لا يجب أن تشاركها.

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10 أغراض شخصية خاصة بك.. إياك أن تعيرها لأي شخص.. تعرف عليها



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راجع هذة القائمة لتعرف الادوات التى يجب ان تحتفظ بها لنفسك باى طريقة.

1) فرشاة الاسنان:

بوضوح يجب ان تخبئ فرشاة الاسنان جيدا عندما تخطط للذهاب للنوم. إذا استخدم اى شخص من اصدقائق فرشاة الاسنان الخاصة بك من بعدك، من الممكن ان يمرضوا لان الباكتيريا التى كانت فى فمك سوف تنتقل لهم. عندما تستخدم فرشاة اسنان شخص اخر فإنك تجلب الخطر لنفسك لان هذا قد يتسبب فى انتقال عدوى البرد و الباكتريا و امراض اخرى.

2) مرطب الوجه:

يجب ان لا تشارك اى شئ يوضع فى إناء بما فيهم مرطب الوجة و الادوات الصحية. عندما تسمح الحد ان يغرس إصبعة داخل الإناء، سيصبح ملوث و ستنتقل الباكتريا الضارة على كل وجهك او بشرتك و هذا قد يسبب حالات إلتهاب الجريبات او حب الشباب.

3) الاقراط (حلق الاذن):

عندما تسمحين لصديقتك إستعارة الاقراط الخاصة بك لتبدو جميلة فى مناسبة، انت لا تفعلى الصالح لها. على العكس فإنك تزيدى من احتمال انتقال العدوى المنقولة بالدم بهذة الطريقة. إذ كان يجب ان تستعير الاقراط فتاكدى من تطهيرها بالكحول وقبل استخدامها مرة أخرى نظفيها بالكحول.

4) المناشف:

المناشف هى الارض المفضلة للباكتريا و الفطر للتجمع عليها. استخدام مناشف ملوثة امر فى غاية الخطورة فيمك ان تنقل العدوى الفطرية لبشرتك مثل حب الشباب و التهاب باطن العين. لتجنب هذا، يجب ان تترك المنشفة لتجف تماما و غسلها بعد استخدامها ثلاثة او اربع مرات.

5) مرطب الشفاة:

على الرغم من ان مرطب الشفاة لا يبدو خطيرا، عند استخدام نفس المرطب لاكثر من شخص يمكن ان تنقل الباكتريا من خلال غشاء الفم الى مجرى الدم. اذا لو استخدمت مرطب شفاة شخص اخر، من الممكن ان تصاب بمرض جلدى اى انة عدوى مسببة لقروح مؤلمة للشفاة او الحمى او الام العضلات.

6) قالب الصابون :

على الرغم من الاعتقاد الخاطئ ان قالب الصابون يطهر نفسة. لكنة يمكن ان يكون من اكثر الادوات الصحية خطورة اذا وقعت فى الايدى الخاطئة. بعد استخدام قالب الصابون تصبح مغطاة ببعض الكائنات الحية (الضارة) من بشرتك.

فى الحقيقة، تصبح اسواء اذا وضعت فى طبق مبلل حيث ان متخصصى العناية الصحية يحذرون ان هذا يخلق رطوبة تسهل من نمو الباكتريا و بعض الفيروسات. اذا استخدمت قالب صابون شخص اخر فإنك تعرض نفسك (للنورو فيرس) الذى يسبب انفلونزا المعدة و بعض الامراض الخطيرة.

7) الخف المنزلي - الشباشب:

انة يوم صيف حار، و لا تعرفين اى حذاء ترتدية؟

مهما فعلت لا ترتدى شباشب اختك. عند مشاركة الشباشب يمكن ان تنتقل الباكتريا بسهولة من قدم شخص للاخر. حيث انها من اهم الادوات الشخصية التى يرتديها الناس فمن الافضل ان تتجنب مشاركتها فمن الممكن ان تسمح لأحد الفيروسات أو البكتيريا الانتقال لبشرتك.

8) شفرات الحلاقة:

استخدام شفرات حلاقة شخص اخر اخطر بكثير من المتوقع. بعيدا عن احتمالية حدوث امراض نتيجة انتقال الباكتريا او خلايا البشرة الميتة التى تجمعها شفرات الحلاقة، استخدام شفرات حلاقة شخص اخر تزيد من احتمالية التعرض لمرض خطير مثل التهاب الكبد و فيروس نقص المناعة البشرية. إذا فمن الافضل ان لا تستخدم شفرات احد.

9) مزيل العرق :

إستخدام مزيل العرق الخاص بشخص اخر ليست فكرة جيدة. الجراثيم و الباكتريا يمكن ان تنتقل من مزيل العرق الملوث و يتسبب فى امراض خطيرة. فى حين ان بعض الانواع من مزيل العرق تقتل الباكتريا المسببة للروائح و تحفظ البشرة، لكن معظمها يكون طبقة فوق الرائحة، و تبداء الجراثيم فى النمو على مزيل العرق.

اليس هذا رائعا؟

10) سماعات الاذن:

اذا وجدت نفسك فى حاجة الى سماعات الاذن لتستمع الى الموسيقى المفضلة لديك، فيجب ان لا تطلب من اى شخص السماعات الخاصة بة على الاطلاق. العديد من الدراسات اثبتت ان سماعات الاذن تصبح ملوثة من الاذن. تصبح اسواء عند استخدامها اثناء ممارسة الرياضة حيث ان العرق و التبلل يشجع على تكوين باكتريا اكثر.