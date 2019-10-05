شكرا لقرائتكم خبر عن المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” ينشر تسريبات جديدة حول زيارة ابن سلمان للحدود اليمنية والقيام بهذا الأمر العاجل..ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، السبت، أن ولي العهد محمد بن سلمان يخطط لزيارة الجبهة الجنوبية على الحدود مع اليمن "بطريقة مسرحية"، في محاولة للرد على اتهامه بإهمال الجيش السعودي.



وأوضح في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر" أن الزيارة تكمن في زيارة "الخطوط الخلفية البعيدة جدا عن الجبهة، لكن يتم فيها تنفيذ بعض الحركات والأصوات التي تعطي انطباعا أنه في الخطوط الأمامية، ويظهر التصوير وكأنه في قلب المعركة بشطارة سعود القحطاني".

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المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” ينشر تسريبات جديدة حول زيارة ابن سلمان للحدود اليمنية والقيام بهذا الأمر العاجل..ماذا يحدث؟

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وأشار "مجتهد" إلى أن "العسكر في الخطوط الخلفية في حالة مرابطة مرهقة منذ أسبوعين، استعدادا لزياراته، ما أدى لتذمرهم ولعنه علنا بينهم، خاصة بعد أحداث نجران وقصف الشرعية وضرب بقيق"، مضيفا أن ذلك "تسبب في تدهور المعنويات والوضع المأساوي في الدعم اللوجستي ووضع عوائلهم ورواتبهم، وانكشاف أنها حرب عبثية ليست دفاعا عن الوطن".



وأفاد بأن "سبب التأخير هو تردد ابن سلمان، وخوفه أن يسقط صاروخ حوثي على رأسه، وقلقه من اختراق الحوثيين استخباراتيا لقواته المسلحة، واحتمالية معرفتهم لحظة وصوله ومكانه، وكلما طال تأخره ازداد التذمر، وسيكون التذمر أكثر لو ألغى الزيارة، فسيقولون: أوقفنا على أقدامنا كل هذه المدة وفي النهاية لم يصل"، بحسب المغرد السعودي.