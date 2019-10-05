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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. تهديد سعودي مباشر ومرعب يجعل الزبيدي يبكي من القهر ويرفع الرأية البيضاء .. ولي العهد السعودي يثبت انه الاقوى وصاحب الكلمة العليا

هدد سياسي سعودي باستخدام التحالف للقوة ضد مليشيات الانتقالي المدعومة من دولة الامارات، ولوح باللجوء للفصل السابع .

وقال رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية "سابراك" سلمان الأنصاري، الجمعة، إن رفض مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لتسليم المُدن التي احتلتها للحكومة الشرعية سيتسبب بقصفهم.

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واشار الأنصاري في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه الرسمي على تويتر ان عدم تلبية متمردي "الانتقالي" لمطالبات التحالف والشرعية بتسليم المدن التي احتلتها والمرافق الحكومية في جنوب ليمن؛ سيتسبب في ضربهم واقصائهم عسكريا من قبل التحالف والجيش اليمني.

واوضح أن ذلك سيأتي "بناءا على نصوص البيانات الأممية تحت الفصل ال٧ ببنود ٣٩-٥١ التي تخول للشرعية بسط نفوذها على كافة أراضي اليمن".

ويأتي تصريح الأنصاري الذي يحمل تهديدا للانفصاليين ، مع مرور اسابيع على حوار ترعاه السعودية في جدة وبعد مرور قرابة شهرين على سيطرة مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة ومدينة زنجبار مركز محافظة أبين المجاورة.

ولم تخرج نتائج لتلك المشاورات بين الشرعية والانتقالي حتى اليوم.