شاهد .. خبراء مونتاج يكشفون فبركات إنتصارات الميليشيات على الحدود السعودية

السبت 5 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

كشف حبراء في المونتاج التلفزيوني، فبركات ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإعلامية بشأن الإنتصارات التي زعمت أنها تحققها على الحدود مع المملكة العربية السعودية .



ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن ميليشيا الحوثي لجأت لبرامج التصميم لادعاء النصر، مثل دور المرهق من صعود الجبل بصوت مهزوز وفبركة واضحة، فيما فضح قص البدلة استخدام مؤثرات .

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كما ظهر في الفيديوتداخل صور وظهور معالم مثل برج اتصالات في لقطة واختفاءه في لقطة أخرى بالإضافة إلى ظهور غيمة في لقطة واختفائها في لقطة أخرى.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدات بهذا الخصوص، أن خبراء في المونتاج التلفزيوني سلطوا الضوء على عدد من الثغرات في الظهور الاخير لمتحدثها المدعو سريع، وتشمل تركيب مشاهد واستخدام المؤثرات ودمج مقاطع فيديو من زوايا مختلفة تظهر التقاطها في اوقات زمنية متباعدة

وأضاف أن الفيديو يؤكد ما اشار اليه سابقا من كون المليشيا الحوثية تمارس الكذب والتضليل بهدف التسويق لانتصارات وهمية ورفع الروح المعنوية لعناصرها والتغطية على خسائرها البشرية الفادحة على يد أبطال الجيش بدعم وإسناد من التحالف Advertisements

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