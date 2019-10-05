الإمارات تواصل حشد قواتها لإشعال المعركة من جديد في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

نقلت قناة الميادين الفضائية عن مصدر لها، اليوم السبت، أن الامارات تستمر في التجهيز البري لمعركة جديدة على جبهة تعز.

واشار المصدر الى أن الامارات تواصل تحشيد القوات ونقل السلاح الى محافظة تعز، منوهاً إلى أنه تم رصد وصول باخرة اماراتية إلى ميناء الزيت في مرفق مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت إن الباخرة الإماراتية أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة فيما أقدمت القوات الإماراتية على إنشاء ميناء جديد للسفن الحربية خلف معمل الطون بمدينة المخا الساحلية جنوب غرب المحافظة.

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وكانت قناة الميادين قد بثت مشاهد حصرية نهاية سبتمبر المنصرم تظهر فيها وصول ثلاثة سفن تجارية محملة بعشرات المدرعات الآلية وأكثر من ألف جندي مرتزق تم تدريبهم في إحدى المعسكرات الإماراتية في جيبوتي.

وتأتي هذه التطورات في اطار تنفيذ مخطط جديد يهدف للسيطرة على ريف تعز الجنوبي لحماية ظهرها في عدن وباب المندب والمخا خدمة للمشروع الصهيوأمريكي رغم التحذيرات المتكررة التي وجهها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاباته الأخيرة .

ويواصل الغزاة والمرتزقة تصعيد خروقاتهم المستمرة لاتفاق السويد في الحديدة وقصف الأحياء الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة مخلفة المئات من الضحايا في أوساط المواطنين بشكل يومي بتواطؤ أممي مخزي ومفضوح.