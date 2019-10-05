شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر تعز في التربة.. وتستمر الفوضى!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عسكر تعز في التربة.. وتستمر الفوضى!!

عسكر تعز في التربة وتستمر الفوضى



تعز-جهينة يمن 05/10/2019 م

وصلت صباح اليوم الى التربة حاضرة الحجرية في تعز لجنة التهدئة وتقصي الحقائق في جريمة اغتيال اسامة الاشعري وأشرف الذبحاني الحارسان لمحافظ تعز نبيل شمسان وما تلاها من احداث عاصفة وفوضى عارمة واطلاق نار وإغلاق الشوارع العامة والمحال التجارية والمؤسسات ونشر حالة رعب منذ الخميس الماضي حتى اليوم بين المواطنين والنازحين.

كان في استقبال اللجنة مدير المديرية عبدالعزيز الشيباني وعبده نعمان الزريقي وعدد من القادة العسكريين المحليين في المديرية.

مصدر مطلع أفاد بأن اللجنة لم تصل الى حل بتسليم القتلة للنيابة العامة بالتربة كونها تقع في اطار الاختصاص القانوني لمسرح تنفيذ الجريمة وفقا لاختصاصها المكاني لكن بعض اعضاء اللجنة اعترض على مقترح الحمادي .

Advertisements

بعض الحضور شدد على تسليم القتلة الى القضاء العسكري بتعز برفقة الأطقم العسكرية التي لم تعد من التربة إلى تعز حسب القرارات الصادرة من وزير الدفاع وقيادة المحور.

وأكد المصدر أن القائد عدنان الحمادي امهلهم فرصة يومين تسليم الجناة الى النيابة وعودة الأطقم الى تعز ما لم فيتحملوا المسؤولية الاخلاقية والشرعية والقانونية امام الله وأولياء دم الضحايا والجرحى ،وقد عاد العميد الحمادي ظهرا من ذات اليوم الى وجهته تاركا بقية اللجنة للتشاور في مكان اقامتهم بالتربة.

وفي تعليق لأحد المواطنين قال العسكر في حوار مع العسكر بهدف تمكين لون من العسكر من الحجرية وعمل مصيدة للواء (35) وقائده الحمادي وجره لحلبة خاسرة لاناقة له فيها ولا جمل والذي افتعل وخطط ونفذ الجريمة يتحمل التبعات امام اولياء دم الضحايا.

اللجنة المكلفة بحل مشكلة التربة مؤلفة من العميد عبدالعزيز المجيدي اركان حرب المحور والعميد عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء (17) والعميد صادق سرحان قائد اللواء( 22 ) ميكا والعميد عدنان الحمادي قائد اللواء(35) مدرع بمعية قائد الإستخبارات العسكرية بتعز .

لجنة التهدئة التي وصلت صباح هذا اليوم الى التربة لم تصل الى حل يرضي اسرتا الشهيدين وتعويض الجرحى المدنيين المصابين والمتضررين ماديا في موقع الاشتباكات .

اهالي التربة والحجرية يأملون بالوصول الى حل وتهدئة التوتر الحاصل في البوابة الجنويية لتعز وفك الحصار من حالة الفوضى والارباك التي تعانيه هذه المدينة وأهلها المدنيين المسالمين.