شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة
صحيفة الغارديان نطالع تقريرا لجيم واترسون وكارولاين ديفيس بعنوان "الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة".
وتقول الصحيفة إن الأمير هاري اتخذ إجراءات قانونية ضد ملاك صحيفتي "ذا ضن" و"ذا ديلي ميرور" بشأن مزاعم قرصنة وتنصت على هاتفه.
وتقول الصحيفة إن ذلك يأتي إثر الهجوم الكلامي اللاذع الذي وجهه الأمير الشاب لكيفية تعامل وسائل الإعلام البريطانية مع زوجته، ميغان.
وتقول الصحيفة إن قصر باكينغهام أكد رفع دعوى أمام المحكمة العليا بشأن مزاعم التنصت بصورة غير قانونية على رسائل البريد الصوتي.
وتقول الصحيفة إن الدعوى القضائية تم رفعها قبل أيام من رفع ميغان دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ميل أون صنداي" لمزاعم خرقها للخصوصية في ما يتعلق بقرار نشر خطابات من ميغان إلى والدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.