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الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة

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عدن - ياسمين التهامي - الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة

صحيفة الغارديان نطالع تقريرا لجيم واترسون وكارولاين ديفيس بعنوان "الأمير هاري يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة".

وتقول الصحيفة إن الأمير هاري اتخذ إجراءات قانونية ضد ملاك صحيفتي "ذا ضن" و"ذا ديلي ميرور" بشأن مزاعم قرصنة وتنصت على هاتفه.

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وتقول الصحيفة إن ذلك يأتي إثر الهجوم الكلامي اللاذع الذي وجهه الأمير الشاب لكيفية تعامل وسائل الإعلام البريطانية مع زوجته، ميغان.

وتقول الصحيفة إن قصر باكينغهام أكد رفع دعوى أمام المحكمة العليا بشأن مزاعم التنصت بصورة غير قانونية على رسائل البريد الصوتي.

وتقول الصحيفة إن الدعوى القضائية تم رفعها قبل أيام من رفع ميغان دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ميل أون صنداي" لمزاعم خرقها للخصوصية في ما يتعلق بقرار نشر خطابات من ميغان إلى والدها.
 

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