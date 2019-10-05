من هو الضابط الذي فاجئ السعودية بانشقاقه عن جبهات الحدود وعاد إلى صنعاء (اسم + صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصل إلى العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، أحد الضباط، بعد اعلان انشقاقه عن صفوف التحالف السعودي الإماراتي. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وقال نائب رئيس مايسمى مجلس الشورى، عضو لجنة المصالحة الوطنية، محمد ناصر البخيتي، في منشور على حسابه في “فيس بوك” :” تشرفت اليوم بلقاء النقيب “عبدالله مرزاح النعماني” من ذمار وصاب العالي. وأوضح البخيتي، أن النقيب “عبدالله النعماني”، كان يعمل في عمليات الكتيبة الرابعة التابعة لما يسمى بـ”اللواء الثالث عروبة” بجبهة الملاحيظ جيزان. وبحسب البخيتي، فقد وجه النقيب النعماني، النصيحة لبقية المخدوعين في جبهة الحدود، بالعودة لحضن الوطن وترك الجيش السعودي يواجه مصيره.

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