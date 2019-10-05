شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف نشطاء على موقع "تويتر" لفي السعودية عن سبب تصدر وسم "#إعفاء_تركي_الشيخ" لتويتر المملكة.

وأوضح النشطاء أن السبب وراء إطلاق وسم "#إعفاء_تركي_الشيخ" هو الاعتراض على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه بقيادة "تركي آل الشيخ".

جديد الحدث أونلاين:

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من جهته؛ في رد فعل غير متوقع أعاد "تركي الشيخ" نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر".



يشار إلى أن "آل الشيخ" نشر مقطعًا مصورًا ترويجيًّا لموسم الرياض ظهر فيه بنفسه، يقدم فيه موسم الرياض وفعالياته

وقال "آل الشيخ" في المقطع: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".

ويعد موسم الرياض من أكبر فعاليات هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، وتبدأ فعالياته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وتمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.